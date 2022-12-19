Alman Uzmanla Röportaj: 'Çin'den Ayrışmanın' Dünyaya Maliyeti Çok Yüksek Olur

FRANKFURT, 19 Aralık (Xinhua) -- Bir Alman düşünce kuruluşunun yönetim kurulu başkanı, "Çin'den ayrışmak" fikrinin bir jeopolitik komplo olduğunu, bunun Almanya açısından ekonomik intihar anlamına geleceğini, Avrupa Birliği (AB) ve dünya ekonomisinin bunun sonuçlarından mağdur olacağını söyledi.

FRANKFURT, 19 Aralık (Xinhua) -- Bir Alman düşünce kuruluşunun yönetim kurulu başkanı, "Çin'den ayrışmak" fikrinin bir jeopolitik komplo olduğunu, bunun Almanya açısından ekonomik intihar anlamına geleceğini, Avrupa Birliği (AB) ve dünya ekonomisinin bunun sonuçlarından mağdur olacağını söyledi.

Alman düşünce kuruluşu Schiller Enstitüsü'nün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Helga Zepp-LaRouche, Xinhua'ya verdiği özel röportajda, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Çin'e bağımlılığını azaltma girişiminin ülkeyi kargaşaya sürükleyeceğini ve ekonomisini riske atacağını söyledi.

Jeopolitik durum kötüleşirken ve enerji krizi şiddetlenirken, "Çin'e bağımlılığı azaltma" ve "Çin'den ayrışma" olasılığının ve maliyetinin Almanya'da ve AB'de yoğun biçimde tartışıldığını belirten Zepp-LaRouche, Çin ile Almanya'nın büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu ve "ayrışmanın" Almanya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Münih merkezli ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, AB ve Almanya'nın Çin'den ayrışmasının Almanya'ya Brexit'ten neredeyse altı kat daha fazlaya mal olacağını ve Çin ile bir ticaret savaşında en çok kaybedenin otomotiv endüstrisinin olacağını ortaya koydu.

Zepp-LaRouche, ifo'nun değerlendirmesinin ekonomik ayrışmanın olumsuz etkilerini hafife aldığını ve bunun jeopolitik çatışmaya yol açarken dünya ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturacağını söyledi.

Uzman, "Dolayısıyla bunun bir felakete sürüklenmek olduğunu ve bu riskin göze alınmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zepp-LaRouche Almanya'nın, kendisini "ABD'nin jeopolitik oyunlarının bir hizmetkarı" haline getirmek yerine, kendi çıkarlarını savunmak için ayağa kalkması gereken bir noktaya geldiğini söyledi.

Alman uzman, Çin ve Almanya ekonomileri arasında tamamlayıcılığının aşikar olduğunu ve Almanya'nın Çin ile işbirliğinin devam ettirmemesinin akıllıca olmayacağını söyledi.

Uzman, Çin ile işbirliğini sürdürmenin Almanya'nın çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

Zepp-LaRouche, Çin tarafından izlenen ekonomi politikasının yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarırken sürekli olarak istikrarlı bir büyüme sağladığını söyledi.

Çin'den ayrılma konseptinin bir avuç ülke tarafından savunulduğunu belirten Zepp-LaRouche, buna karşılık 120'den fazla ülke ve bölgenin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve altyapı gibi alanlarda çok yardımcı olduğu için Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu kaydetti.

Zepp-LaRouche, "Dolayısıyla bence bu dinamik, dünya nüfusunun çoğunluğunun böyle bir ayrışmaya gitmek istemediği yönündedir" dedi.