Alman Turist Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Günter Dieter Heinz Reuscher (83)denizde boğuldu.

Manavgat'ın Side turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman Günter Dieter Heinz Reuscher, dün saat 20.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra hareketsiz kalan Alman turisti fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Tatilcilerin de yardımıyla kıyıya çıkartılan Reuscher'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT,