Üye Girişi
Haberler

Alman Turist Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti

Alman Turist Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 83 yaşındaki Alman turist Günter Dieter Heinz Reuscher, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve sahil güvenlik olay yerine sevk edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Günter Dieter Heinz Reuscher (83)denizde boğuldu.

Manavgat'ın Side turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman Günter Dieter Heinz Reuscher, dün saat 20.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra hareketsiz kalan Alman turisti fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Tatilcilerin de yardımıyla kıyıya çıkartılan Reuscher'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Sahil Güvenlik Güvenlik Manavgat 3-sayfa Antalya turist Turizm Güncel Tatil

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.