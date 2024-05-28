Alman turist Alanya'da otelde hayatını kaybetti
Alman turist Jasmine Nicole Jacobs, Alanya'da tatil yaptığı otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman Turist, hastanede hayatını kaybetti.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman turist Jasmine Nicole Jacobs (42) odasında fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Jacobs, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.