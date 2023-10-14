Alman Turist Alanya'da Ölü Bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman uyruklu kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanları tarafından fark edilen durumun ardından çağrılan sağlık ekibi, turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman uyruklu kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde konaklayan Valdemar Kostin (46) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Kostin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kostin'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.