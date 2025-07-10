Alman Turist Alanya'da Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yapan 59 yaşındaki Alman turist Hans Jürgen Helfer, odasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu Hans Jürgen Helfer (59) odasında rahatsızlandı.

Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Helfer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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