Alman tur operatörü üst düzey yöneticisinden Türk turizmine övgü

ANTALYA (AA) - Almanya'nın en önemli tur operatörlerinden DER Touristik Group üst düzey yöneticisi Sören Hartmann, turizmde Türkiye'ye yönelik ciddi bir talep olduğunu belirtti.

Hartmann, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sektöründe 6,7 milyar avro ciro ve 10 binin üzerinde çalışanla turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle 2020'de yüzde 70 kayıp yaşadıklarını ancak 2021'de iyi bir gelişme kaydettiklerini dile getiren Hartmann, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın rezervasyonları çok kötü etkilemediğini, bu yıl çok daha iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Rezervasyonların çok iyi gittiğini ve sektörü sevindirdiğini belirten Hartmann, şunları söyledi:

"2022 için Türkiye'ye müthiş bir talep var. Bu yıl 2019 seviyesine ulaşabiliriz. Rakipleri ile kıyaslarsak Türkiye çok başarılı, bu yıl kazanan ülkelerden biri olacak. Son iki yılda çok pozitif gelişmeler oldu ve 2022'nin galibi Türkiye olacaktır. Diğer destinasyonlara göre Türkiye'ye yönelik talepler daha fazla. Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve İngiltere, Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. Bu tamamen fiyatlarla alakalı bir durum değil, Türkiye'nin kalitesi ile alakalı."

Salgın sonrası insanların daha iyi yerlerde tatil yapmak istediğini aktaran Hartmann, Türkiye'nin de bu destinasyonlar arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'ye gelenlerin memnun ayrıldıklarına işaret eden Hartmann, "Müşterilerimizi mutlu ettiğiniz için teşekkürler. Türkiye'de çok daha fazla başarılı olabiliriz." dedi.

Hartmann, toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.