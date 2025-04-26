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Alman Tuncelili İş Adamından Memleketine Yüzlerce Ağaç

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Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı Ali Yoleri, her yıl Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba ziyaretgahına ağaç dikimi yapmaya devam ediyor. Geçen yıllarda 2 bin ağaç dikerken, bu yıl da yüzlerce yeni ağaç toprakla buluştu.

Kendisi yurt dışında ancak her yıl memleketine ağaç diktiriyor

TUNCELİ - Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı, her yıl Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda 2 bin civarında ağacın dikimini sağlayan Yoleri bu yıl da yüzlerce ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı Ali Yoleri, Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Düzgün Baba ziyaretgahına geçtiğimiz yıllarda ceviz, vişne, kara erik, dut, çınar, akasya, çam ve akçaağaçtan oluşan 2 bin civarında ağacın dikimini sağladı. Yoleri bu yıl da akasya, çınar, dut ve dişbudaktan oluşan yüzlerce ağacın dağın ağaçsız olan bölümlerinde toprakla buluşmasını sağladı. Yoleri'nin ağaç dikimi konusunda yetki verdiği Yaşar Dönmez, bu yıl ayıların zarar vermesinden ötürü meyve ağacı dikmek istemediklerini belirterek, "Akasya, çınar, dut ve dişbudaktan oluşan yüzlerce ağacı buradaki arkadaşlarımızla beraber dikeceğiz. Bütün bunları Ali Yoleri abimizin maddi desteğiyle yapıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine müteşekkiriz ve herkes kendisine dua ediyor" dedi.

Yoleri'nin önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç duyulan alanlarda yapılmak istenen ağaçlandırma çalışmalarına destek vereceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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