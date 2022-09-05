Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi
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BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Kovid-1 9 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Cuma günü Berlin'de halka açıldı.
BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Kovid-1 9 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Cuma günü Berlin'de halka açıldı. 2020'de sadece profesyonel ziyaretçilerin katılımıyla sınırlı olan fuar, geçen yıl ise iptal edilmişti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Çin teknoloji şirketi Honor'ın standını ziyaret eden insanlar, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Çin teknoloji devi Huawei'nin standını ziyaret eden insanlar, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Kodak'ın standını ziyaret eden kişiler, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Lego'nun standı görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)