Alman Sol Parti Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa etti - Haberler

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Alman Sol Parti Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa etti

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Alman Sol Parti Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa etti

Alman Sol Parti (Die Linke) Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow görevinden istifa etti.

Alman Sol Parti (Die Linke) Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow görevinden istifa etti.

Hennig-Wellsow, internet sitesinden yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Alman Sol Parti Eş Başkanı Hennig-Wellsow, "Parti lideri olarak görevimden derhal istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Wellsow, var gücüyle ve tüm zamanıyla partisinin yanında olamadığını belirterek, partisinin gerekli yenilenmeyi yapması için yeni yüzlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eylül 2021'de yapılan genel seçimdeki hayal kırıklığına değinen Hennig-Wellsow, "Söz verdiğimizden çok azını yerine getirdik. Umutlarına ve beklentilerine ihanet ettiğimiz seçmenlerimizden özür dilemek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hennig-Wellsow, 27 Şubat 2021'den bu yana Janine Wissler ile birlikte partinin eş başkanlığını yürütüyordu.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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