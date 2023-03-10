Alman Şirketten Çin'e Üç Yıl İçinde Beş Yatırım

Pandeminin etkilerine rağmen Alman kompresör teknolojisi şirketi Bitzer, bu yıl Beijing'deki fabrikasına 300 milyon yuan (yaklaşık 43 milyon ABD doları) daha yatırım yapmaya karar aldı.

Pandeminin etkilerine rağmen Alman kompresör teknolojisi şirketi Bitzer, bu yıl Beijing'deki fabrikasına 300 milyon yuan (yaklaşık 43 milyon ABD doları) daha yatırım yapmaya karar aldı.

Yatırımın bir kısmı Ar-Ge departmanı olarak kullanılacak 4.800 metrekarelik bir binaya harcanacak. Binanın temel atma töreninin Nisan ayında yapılması planlanıyor.

SES 1 (İngilizce): KARL HEİNZ MEİSTER, Bitzer Asya Pasifik Bölgesi Başkan Yardımcısı:

"Çin'de geliştirilecek ve sadece Çin'e özel olacak yeni bir ürün yaratmak istiyoruz. Yani bir Ar-Ge departmanına ihtiyacımız var. Bu projeyi geçen yıl Ocak ayında başlattık. Bu laboratuvarda güvenilirlik, fonksiyon ve malzeme testleri gibi pek çok test yapıyoruz ve bu testlerle tasarım ve ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz."

Bu, şirketin Beijing'deki yan kuruluşuna son üç yıl içinde yaptığı beşinci yatırım. Şirket daha önce de toplam 84 milyon yuan (12 milyon ABD doları) olmak üzere dört kez yatırım yapmıştı.

SES 2 (İngilizce): KARL HEİNZ MEİSTER, Bitzer Asya Pasifik Bölgesi Başkan Yardımcısı:

"Çin'e ve Çin pazarına inanıyoruz. Çinli müşteriler, Çin pazarı ve Çin ile işlerimizi sürdürmek stratejik bir karar. Çin'de gerçekten üst düzey, yüksek kaliteli ürünler alıyoruz. Yurtdışından gelen bileşen ve parçalara itimat etmiyoruz. Burada her şeyi aynı veya daha yüksek kalitede bulabilirsiniz. Çin'e, sunduğu fırsatlara ve Çin pazarına inanıyorum. Buna inancım tam. Büyümek istiyoruz ve büyümek istiyorsanız yatırım yapmanız gerekiyor. İnsana, teknolojiye ve ürünlere yatırım yapmanız gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)