Alman şirketlerinin yarısı nitelikli işçi sorunu yaşıyor

Almanya'daki kalifiye işçi açığında yeni bir rekor kırıldı. Yapılan araştırma, Almanya'da her iki şirketten birinin nitelikli personel sıkıntısı çektiğini ortaya koydu.Almanya'da kalifiye iş gücü açığı rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Ekonomi araştırmaları ile bilinen Ifo Enstitüsü'nün, geçen Temmuz ayında gerçekleştirdiği bir çalışmaya katılan Almanya'daki şirketlerin yüzde 49,7'si kalifiye personel sıkıntısı çektiğini belirtti. Bu, Ifo'nun 2009 yılından beri üç ayda bir yaptığı anketlerde şu ana kadar kaydedilen en yüksek oran oldu. Bir önceki rekor, yüzde 43,6 ile geçen Nisan ayında kaydedilmişti.

Ifo'nun iş piyasası uzmanı Stefan Sauer, yeterli personel bulamadığı için küçülmeye giden şirket sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Orta ve uzun vadede bu sorun daha da ciddi bir hal alacak" dedi.

Yapılan araştırma, kalifiye işçi açığı sorunundan yüzde 54,2 ile en fazla hizmet sektörünün etkilendiğine işaret etti. İmalat sektöründeki şirketlerin yüzde 44,5'i, perakende sektöründekilerin yüzde 41,9'u, inşaat sektöründekilerin yüzde 39,3'ü, toptancıların da yüzde 36,3'ü kalifiye personel sıkıntısından muzdarip olduğunu belirtti.

2,5 milyon kalifiye işçi açığı

Almanya'da nitelikli iş gücü sorununda gelinen noktayla ilgili olarak ekonomi çevrelerinden gelen şikayetlerin yoğunluğu giderek artıyor.

Son olarak Esnaf ve Zanaatkar Odaları Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer da Almanya'nın en az 2,5 milyon kalifiye işçi açığı bulunduğunu belirterek, "gençlerin meslek eğitimi almamasından" şikayet etmişti.

Alman hükümeti, kalifiye personel açığını yurt dışından gelebilecek işçilerle kapatabilmek için göç yasasında reform yapmayı planlıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil, kalifiye yabancı işçilerin Almanya'ya "daha kolay ve daha çabuk" gelebilmesini sağlamayı amaçladıklarını duyurmuştu. Kulislerde göç yasasındaki reformun ana hatlarının muhtemelen önümüzdeki ay belirleneceği konuşuluyor.