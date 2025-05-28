Alman Şirketleri Çin'deki Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor

Alman Şirketleri Çin'deki Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing'de düzenlenen forumda, Alman şirketlerin yarısından fazlası önümüzdeki iki yıl içinde Çin'deki yatırımlarını artırmayı düşündüklerini açıkladı. Rapor, Almanya ve Avrupa'nın Çin pazarındaki büyüme potansiyelini vurguladı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Almanya arasındaki endüstriyel işbirliği ve kalkınma konusunda Beijing'de düzenlenen ve salı günü sona eren forumda açıklanan rapora göre ankete katılan Alman şirketlerin yarısından fazlası önümüzdeki iki yıl içinde Çin'deki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

2025 Çin-Almanya (Çin-Avrupa) Gizli Şampiyonlar Forumu'nda açıklanan rapor "2025 Çin-Almanya Gizli Şampiyonlar Açık İşbirliği Raporu" başlığını taşıyor.

Raporda Almanya ve Avrupa'nın gizli şampiyonların Çin pazarındaki büyüme potansiyelinin halen iki kattan fazla olduğu vurgulanıyor.

Rapor, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Uluslararası İşbirliği Merkezi ile DEZ Çin'de KOBİ İşbirliği için Alman Avrupa Merkezi tarafından ortaklaşa yayımlandı. Çin'den ve yurtdışından 600'ün üzerinde katılımcı yer aldığı forumun uluslararası katılımcı sayısı önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Gizli şampiyonlar, kendi nişlerinde pazar payı açısından küresel lider olan son derece başarılı ancak daha az bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) ifade ediyor.

Uluslararası İşbirliği Merkezi uzmanlarından Peng Jian, Çin'de öne çıkan Çin-Alman sanayi parklarının, Alman şirketlerine yönelik canlı bir ekosistemi oluşturduğunu ve Çinli ve Alman işletmelerin endüstriyel ve tedarik zinciri güçlerini tamamlayan sinerjik bir kalkınma modeli sunduğunu söyledi. Ankete katılan firmaların yüzde 36'sı Çin'deki araştırma ve geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırma niyetlerini dile getiriyor.

Almanya Federal Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Almanya-Çin Parlamento Grubu Başkanı Hans-Peter Friedrich de Çin'e yatırım yapmamanın, Asya'nın geniş bölgesel pazarına birinci elden erişim fırsatını kaçırmak anlamına geleceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir

Kremlin yine "İstanbul" dedi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.