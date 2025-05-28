Alman Şirketleri Çin'deki Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Almanya arasındaki endüstriyel işbirliği ve kalkınma konusunda Beijing'de düzenlenen ve salı günü sona eren forumda açıklanan rapora göre ankete katılan Alman şirketlerin yarısından fazlası önümüzdeki iki yıl içinde Çin'deki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

2025 Çin-Almanya (Çin-Avrupa) Gizli Şampiyonlar Forumu'nda açıklanan rapor "2025 Çin-Almanya Gizli Şampiyonlar Açık İşbirliği Raporu" başlığını taşıyor.

Raporda Almanya ve Avrupa'nın gizli şampiyonların Çin pazarındaki büyüme potansiyelinin halen iki kattan fazla olduğu vurgulanıyor.

Rapor, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Uluslararası İşbirliği Merkezi ile DEZ Çin'de KOBİ İşbirliği için Alman Avrupa Merkezi tarafından ortaklaşa yayımlandı. Çin'den ve yurtdışından 600'ün üzerinde katılımcı yer aldığı forumun uluslararası katılımcı sayısı önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Gizli şampiyonlar, kendi nişlerinde pazar payı açısından küresel lider olan son derece başarılı ancak daha az bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) ifade ediyor.

Uluslararası İşbirliği Merkezi uzmanlarından Peng Jian, Çin'de öne çıkan Çin-Alman sanayi parklarının, Alman şirketlerine yönelik canlı bir ekosistemi oluşturduğunu ve Çinli ve Alman işletmelerin endüstriyel ve tedarik zinciri güçlerini tamamlayan sinerjik bir kalkınma modeli sunduğunu söyledi. Ankete katılan firmaların yüzde 36'sı Çin'deki araştırma ve geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırma niyetlerini dile getiriyor.

Almanya Federal Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Almanya-Çin Parlamento Grubu Başkanı Hans-Peter Friedrich de Çin'e yatırım yapmamanın, Asya'nın geniş bölgesel pazarına birinci elden erişim fırsatını kaçırmak anlamına geleceğini vurguladı.