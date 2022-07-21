Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak

NANJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler Grup, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Taicang şehrinde bir e-mobilite ve havacılık projesine 300 milyon ABD doları yatırım yapacak. Taicang'ın belediye yönetiminden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Schaeffler, proje sayesinde yeni enerjili araçlar için elektrikli tahrik parçaları ve havacılık sektöründe kullanılan rulman parçaları üretmeyi planlıyor. Proje 2025 yılına kadar grubun Çin'deki ana üretim üssü olan Schaeffler (Çin) Limited Şirketi'nin yıllık üretim değerini 40 milyar yuanın (yaklaşık 5,9 milyar ABD doları) üstüne çıkarmaya yardımcı olacak. Schaeffler Group, 1995 yılında Taicang'a yatırım yapmaya başlamıştı. Schaeffler (Çin), ağırlıklı olarak güç aktarım aksamı ve şasi uygulamaları için yüksek hassasiyete sahip bileşenler ve sistemlerin yanı sıra endüstriyel uygulamalar için rulmanlı ve kaymalı yatak üretimi yapıyor. 2022 yılının ilk yarısında, Schaeffler'in (Çin) üretim değeri 9,5 milyar yuana çıktı ve şirkete göre, yıllık üretim değerinin bu yıl 21 milyar yuanı geçmesi bekleniyor. Taicang şehri 2021'de bir önceki yıla oranla yüzde 87,7 artışla toplam 44,8 milyar yuan satış geliri elde eden yaklaşık 400 Alman firmasını biraraya getirdi.

Xinhua / Güncel