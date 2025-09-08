Haberler

Alman Şansölye Yardımcısı Klingbeil'den CHP'ye Destek Mesajı

Güncelleme:
Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da yaşanan olaylar nedeniyle üzüntü belirtti ve destek mesajı gönderdi. Özel ise Klingbeil'in desteğine teşekkür etti.

(ANKARA) - Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderdiği mesajda İstanbul'da yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek destek mesajı verdi.

Klingbeil mesajında, "İstanbul'dan aldığım haberler beni çok üzdü. Sana ve tüm yoldaşlarımıza dayanışma duygularımı aktarmak ve desteklerimi ifade etmek isterim. Demokrasi mücadelenizde yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel ise Klingbeil'e gönderdiği cevap mesajında teşekkür ederek, "Sevgili Lars, mesajın için çok teşekkür ederim. Bu tip zorlukların bizi etkilemeyeceğini bilmenizi isterim. Son derece önemli olan desteğiniz, önümüzde duran ve asla unutamayacağımız zorlu bir mücadelede bize güç veriyor. Bugünleri hep birlikte ve dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
