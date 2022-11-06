Alman Sağlık Teknolojisi Devi Çin Pazarında Yükselme Eğiliminde

Alman sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers, Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) 5G destekli bir uzaktan kumanda merkeziyle katıldı.

Fuar, şirket için en son teknoloji ve ürünlerini Çin pazarına tanıtan bir platform özelliği taşıyor.

SES 1 (Çince) WANG HAO, Büyük Çin'deki Siemens Healthineers Başkanı:

CIIE, Çin pazarına en gelişmiş yenilikleri getirmemiz açısından son derece önemli bir platform haline geldi. Bu yıl fuara bir kumanda merkezi getireceğiz. Kumanda merkezi, Shanghai'daki genel merkezimizde bulunuyor. 300 metrekarelik bir alandaki her makine ve her ofis masası doktorların teşhisleri uzaktan gerçekleştirmesini desteklemek için ülke genelindeki 5G özellikli herhangi bir cihaza bağlanabiliyor."

Siemens Healthineers, yılın başında Çin'deki en son yerelleştirme stratejisini açıklamış, "yerel" bir şirket haline gelerek Çin'in gelişen sağlık sisteminin bir parçası olma sözü vermişti.

Şirket bu planın bir parçası olarak, tüm ürün hatlarının yerelleştirilmesini kademeli olarak ilerletecek, ürün yelpazesini daha da zenginleştirecek ve yerel sanayi zincirinin dönüşümünü ile modernizasyonunu kolaylaştıracak.

SES 2 (Çince) WANG HAO, Büyük Çin'deki Siemens Healthineers Başkanı:

"Siemens Healthineers yıllar içinde Çin'de kök salarak yatırımlarını ilerletmeye devam etti. Bu yıl Shanghai'daki üretim tesisimizin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Siemens Shenzhen Manyetik Rezonans Limited Şirketini kuralı 20 yıl oldu. Bu yıl immün reaktif üretimi ve Ar-Ge için yeni bir fabrika kuruldu. Yakında seri üretime geçecek. Tüm bunlar Çin piyasasına duyduğumuz güvenin bir yansıması."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)