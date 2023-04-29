Alman Robot Üreticisi Kuka 2022'de Rekor Sipariş Aldı

FRANKFURT, 29 Nisan (Xinhua) -- Almanya menşeli robot üreticisi KUKA 2022'de 4,5 milyon euro (4,95 milyar ABD doları) düzeyinde rekor sipariş aldığını bildirdi.

FRANKFURT, 29 Nisan (Xinhua) -- Almanya menşeli robot üreticisi KUKA 2022'de 4,5 milyon euro (4,95 milyar ABD doları) düzeyinde rekor sipariş aldığını bildirdi.

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre bu, bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 25,1'lik bir artışa ve şirketin 125 yıl önce kurulduğu tarihten bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Ayrıca 2022'deki satışlarını yaklaşık yüzde 20 artışla 3,9 milyar euroya (4,29 milyar ABD doları) çıkaran KUKA, enerji ve lojistik maliyetlerindeki sert artışa ve alım fiyatlarındaki yükselişe rağmen faiz ve vergi öncesi gelirinde yüzde 91,6'lık iyileşme bildirdi.

Grup, pozitif sonuçların tüm KUKA bölümlerinden geldiğini ve Çin'de KUKA ürün ve çözümlerine yönelik yüksek talebin yanı sıra ABD'li müşterilerin sistemlerine yaptığı yatırımlara atfedildiğini söyledi.

KUKA CEO'su Peter Mohnen, "Çin özellikle önemli bir büyüme pazarı. Satışlarımızın yaklaşık dörtte biri orada gerçekleşiyor" dedi.

Mohnen, 2023'te başlıca zorlukların yüksek fiyatlar, gergin tedarik zinciri ve yoğun rekabet olacağını, ancak KUKA'nın yılın ilk çeyreğine umut vadeden bir başlangıç yaptığını dile getirdi.