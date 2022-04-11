Alman Rheinmetall şirketinin Ukrayna'ya 50 Leopard tankı sağlayabileceği belirtildi

Almanya silah üreticisi Rheinmetall şirketinin Ukrayna'ya 50 Leopard 1 tankı sağlayabileceği bildirildi.

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, şirkete ait 50'ye kadar Leopard 1 tankını Ukrayna silahlı kuvvetlerine verebileceklerini söyledi.

Papperger bunların başka ordularda kullanıldıktan sonra hizmet dışı bırakılan ve şirkete geri gönderilen tanklar olduğunu, gözden geçirildiklerini belirtti.

"İlk Leopard 1 tankı 6 hafta içinde teslim edilebilir." diyen Papperger, tankların teslimatının ana şirkete bağlı "Rheinmetall Italia" birimi üzerinden gerçekleşebileceğini ifade etti.

Papperger, Ukrayna askerlerinin tankları kullanmak için de hızlı eğitim alabileceğini kaydetti.

Papperger ayrıca şirketin daha önce 50 ila 60 Marder tipi tankı Ukrayna'ya verebileceği açıklamasına ilişkin de bunların 10 ila 20 tanesinin 6 hafta içinde hazır olabileceğini ifade etti.

Tankların Ukrayna'ya verilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.