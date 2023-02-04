Alman Polisi Üç Darknet Platformunu Çökertti

BERLİN, 4 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis yıllarca süren soruşturmaların ardından, uluslararası bir çocuk pornografisi şebekesine düzenlediği operasyonda üç darknet platformunu kapattı.

BERLİN, 4 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis yıllarca süren soruşturmaların ardından, uluslararası bir çocuk pornografisi şebekesine düzenlediği operasyonda üç darknet platformunu kapattı.

Bavyera Eyaleti Kriminal Polis Ofisi (BLKA) ve federal eyaletin Siber Suçlar Merkez Ofisi (ZCB) Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Almanya'da altı zanlının tutuklandığını söyledi.

Alman yetkililere göre, şüphelilerin platformlarda yönetici, programcı veya moderatör olarak çalıştıklarına inanılıyor.

Yasadışı darknet siteleri, Almanya'da ve yurt dışında birkaç bin kişi tarafından kullanılıyordu. Sitelerde ayda, çocuk pornografisi içerikli 120.000 civarı yazı ve 20.000'den fazla fotoğraf ve video paylaşılıyordu.

Geçen yılın sonunda Almanya'da tutuklanan yasadışı platformun 22 yaşındaki moderatörü, tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Tutuklanan altı ana zanlıya ek olarak, BLKA'nın gizli soruşturmacıları tarafından Almanya'da ve diğer ülkelerde 30'dan fazla platform kullanıcısı ve "ilgili medya içeriği" tüketicisi tespit edildi.