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Alman Piyanist Reiner Weiss, Antalya'da Barış Konseri Verdi

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Alman piyanist Reiner Weiss, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşların sona ermesi ve barışın sağlanması için Antalya'da bir konser düzenledi. Yalım Park'ta gerçekleşen konserde sevilen eserler seslendirildi ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Weiss, müziğin gücüne vurgu yaparak, savaşlara karşı durmak için müziği kullanacağını belirtti.

Alman piyanist Reiner Weiss, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşların sona ermesi ve barışın sağlanması için hazırladığı konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturdu.

Muratpaşa Belediyesinin organizasyonuyla Yalım Park'ta müzikseverlerle buluşan Reiner Weiss, sevilen eserleri seslendirdi.

Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğindeki konsere, sanatseverler ilgi gösterdi.

Piyanist Reiner Weiss, buradaki konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşları durdurmak istediğini ve bunu ancak sanatıyla yapabileceğini söyledi.

Müziğin çok büyük bir güç olduğuna değinen Weiss, "Müziğe tutkulu kişileri de yanıma çekerek bu savaşlara karşı durmak istiyorum. Müziğin gücü çok büyük. Bu nedenle umudumu kaybetmiyorum. Barış ve sevgi için çalmaya devam edeceğim. Ukrayna ve Rusya savaşının bitmesini istiyorum. Kızıl Meydan'a gidip orada piyano çalacağım. İsrail ve Filistin savaşının bitmesini istiyorum. Tel Aviv'e gidip orada da piyanomla barış ezgileri çalacağım."

Weiss, konserin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, sanatseverlerin ilgisine ve desteğine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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