Alman Perakendeciler Rekor Düzeyde Kara Cuma ve Siber Pazartesi Satışları Öngörüyor

BERLİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Almanya Perakende Federasyonu (HDE) Cuma günü yaptığı açıklamayla Almanya'daki perakende şirketlerinin, bu yıl Kara Cuma (25 Kasım) ile Siber Pazartesi (28 Kasım) arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 5,7 milyar euro (5,9 milyar ABD...

BERLİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Almanya Perakende Federasyonu (HDE) Cuma günü yaptığı açıklamayla Almanya'daki perakende şirketlerinin, bu yıl Kara Cuma (25 Kasım) ile Siber Pazartesi (28 Kasım) arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 5,7 milyar euro (5,9 milyar ABD doları) değerinde rekor satış yapmayı beklediğini duyurdu.

HDE Genel Müdür Yardımcısı Stephan Tromp yaptığı yazılı açıklamada, "Kara Cuma ve Siber Pazartesi'nin büyüme hikayesi, mevcut zorlu koşullara ve olumsuz tüketici duyarlılığına karşın devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon Ekim'de yüzde 10,4'e tırmanarak Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Tromp, "Birçok müşteri her zaman olduğundan daha çok indirim peşinde koşuyor ve bu iki gündeki fırsatlardan yararlanmak istiyor" diye konuştu.

Araştırma enstitüsü YouGov tarafından yayımlanan bir ankete göre Almanların yüzde 27'sinin, Kara Cuma'da alışveriş yapmak için "son derece spesifik planları" bulunuyor.

Pazar araştırma enstitüsü GfK Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Alman perakendeciler, bu yılın Noel sezonunun genel olarak daha zayıf geçmesini beklerken özellikle büyük indirimler yüzünden tüketici elektroniği, bilişim teknolojisi (IT) ürünlerine ve küçük ev aletlerine olan talebin yüksek kalmasının beklendiğini bildirdi.

GfK'nın yazılı açıklamasında geçen yılın işlerinin tedarik zinciri sorunları ve Kovid-19 pandemisinden etkilenirken, bu yıl "tüketicilerin enflasyon yüzünden küçülen bütçeleri ve birçok alandaki doymuş talebin, indirim sezonunda ağırlığını hissettirebileceği" dile getirildi.