Alman Otomotiv Sektörü Ar-Ge Yatırımlarını 250 Milyar Euroya Yükseltecek

BERLİN, 4 Nisan (Xinhua) -- Alman otomobil sektöründeki üretici ve tedarikçilerin, 2023 ile 2027 arasında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını 250 milyar euronun (272 milyar ABD doları) üzerine çıkarmaları bekleniyor.

BERLİN, 4 Nisan (Xinhua) -- Alman otomobil sektöründeki üretici ve tedarikçilerin, 2023 ile 2027 arasında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını 250 milyar euronun (272 milyar ABD doları) üzerine çıkarmaları bekleniyor.

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği (VDA) 2022-2026 dönemine ilişkin önceki hesaplamada Ar-Ge yatırımının 220 milyar euro olacağını öngörmüştü. VDA'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre odak noktası, elektrikli sürüşe yönelik dönüşümün yanı sıra otonom sürüş ve dijitalleşme olmayı sürdürecek.

VDA Başkanı Hildegard Mueller yazılı açıklamasında, "Alman otomotiv sektörünün yaptığı dev yatırımlar, sektörümüzün bu dönüşümü uluslararası bir başarı öyküsü yapma kararlılığını gösteriyor" dedi.

Alman otomotiv şirketlerinin küresel Ar-Ge yatırımları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 45,2 milyar euro oldu. Böylelikle Almanya, tüm dünyadaki toplam otomotiv Ar-Ge yatırımlarının yüzde 33'ünü, Avrupa'dakilerin ise yüzde 76'sını karşılamış oldu.

VDA, Alman otomobil sektörünün, ülkenin toplam Ar-Ge yatırımlarında da "olağanüstü bir rol oynadığını" vurguladı. 2021'de Alman şirketlerin dünya genelinde yaptığı yatırımların neredeyse yarısı otomobil sektörü tarafından gerçekleştirildi. (1 euro = 1,09 ABD doları)