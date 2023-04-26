Alman Otomobil Parçaları Üreticisi Çin Pazarına Olan Bağlılığını Vurguladı

Almanya menşeli otomobil parçaları üreticisi Continental, Çin'in otonom sürüş alanında teknoloji ve yenilik için güçlü bir pazar olduğuna dikkat çekti. Continental, ülkedeki yatırımlarını genişletmeye devam edecek.

SES 1 (İngilizce): NİKOLAİ SETZER, Continental CEO'su:

"Özellikle Çin'de bireysel hareket imkanı önemli bir unsur ve hatta ileride daha da güçlü bir unsur olacak. Peki hangi teknolojiler otonom sürüşe yardımcı oluyor? Bağlanabilirlik, araçtan araca iletişim ya da araçtan başka bir noktaya iletişim anlamına geliyor. Burada her yerde daha büyük ekranlar, kullanıcı deneyimi görüyorsunuz. Büyük ekranlar ve ekran çözümleri görüyorsunuz. Tüm bu teknolojileri bizim faaliyet alanlarımız içinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla teknolojilerimizle tüm dünyada ve özellikle de Çin'de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Çin'de tüketicilerin en yeni teknolojilere ve bir şeyler denemeye çok meraklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Çin, yeni teknolojilerin dünyadaki ilk pazarı konumundaki ülke olma fırsatına sahip."

Setzer, şirketinin Çin pazarına olan bağlılığının altını çizdi.

SES 2 (İngilizce): NİKOLAİ SETZER, Continental CEO'su:

"Changchun'da geçen yıl açtığımız ve sensör teknolojisine odaklanan teknoloji merkezimiz ve Chongqing'de 2021'de açtığımız Çin yazılım ve sistem geliştirme merkezimiz, bu pazara hitap etmek için hızla gelişiyor ve ilerliyor. Gördüğünüz gibi, bu pazarda neredeyse 30 yıldan beri varız ve Çin'e açıkça bağlıyız. Bizim için güçlü bir büyüme pazarı ve bir teknoloji şirketi olarak ileriye dönük teknoloji odaklı bir ülke ile mükemmel bir eşleşme görüyoruz. Bu nedenle son 10 yılda 3 milyar eurodan fazla yatırım yaptık. Bu pazarda pek çok fırsat gördüğümüz için ileriye dönük olarak da aynı yatırımları öngörüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)