Alman Otomobil Parçaları Tedarikçisi Çin'deki Yatırımlarını Artıracak

Çin'in otonom sürüş pazarı konusunda iyimserliğini koruyan Alman otomobil parçaları tedarikçisi Continental, Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam edecek.

Söz konusu açıklamalar şirketin CEO'su Nikolai Setzer tarafından bu hafta düzenlenen yıllık basın toplantısında yapıldı.

Tercümanın sesi

SES 1 (Almanca/İngilizce tercüme): NİKOLAİ SETZER, Continental CEO'su:

"Özellikle Çin pazarında, otonom mobilite alanında çok güçlü bir ayak izimiz var. Bir süre önce Horizon Robotics ile ortak bir girişim başlattığımızı duyurmuştuk, bu güvenli mobilite ve daha fazla gelişme sağlamak için çok önemli bir parça."

Setzer ayrıca, şirketin Çin'deki çeşitli üretim üslerinde akıllı üretim dağıtımını hızlandırdığını söylüyor.

Tercümanın sesi

SES 2 (Almanca/İngilizce tercüme): NİKOLAİ SETZER, Continental CEO'su:

"Bir teknoloji şirketi olarak elbette Çin'de de ayarlanmış bir Ar-Ge oranımız var. Büyüyen pazarla birlikte büyüme alanlarımızda, örneğin otonom mobilite, mimari ve ağ oluşturma, yüksek performanslı bilgi işlem gibi yatırım yapacağımız tüm bu konularda fırsatlar görüyoruz. Çin pazarına, büyüyen pazara yatırım yapacağız."

1994 yılında Çin pazarında faaliyet göstermeye başlayan Continental'ın bugün ülke genelinde 23 üretim üssü ve 28 Ar-Ge merkezi ile 17.600 çalışanı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)