Üye Girişi
Haberler

Alman Milletvekili Sahra Wagenknecht, İsrail'e Silah İhracatını Eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Sol Parti'den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisini kuran milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracat yasağı getirmemesini 'savaş suçuna yardım etmek' olarak nitelendirdi.

Almanya'da Sol Parti'den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisini kuran milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracat yasağı getirmemesinin "savaş suçuna yardım etmek" olduğunu söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, BSW partisinin Eş Başkanı??????? Wagenknecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini tahliye etmeye başlamasını, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin başka bir savaş suçuna hazırlanması" olarak nitelendirdi.

Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatı yasağı getirmemesinin "savaş suçuna yardım etmek" olduğunu ifade eden Wagenknecht, İsrail hükümetinin, Gazze'de uzun zamandan bu yana meşru müdafaa ile ilgisi olmayan kanlı bir intikam savaşı yürüttüğünü belirtti.

Wagenknecht, Netanyahu'nun iki devletli çözümü sabote ettiğini kaydederek, İsrail'e daha fazla diplomatik ve ekonomik baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahra Wagenknecht Milletvekili Sol Parti İhracat Almanya Hükümet İsrail Sahra Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 6 Mayıs Konyaspor FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 6-7 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızıl Goncalar Ayza kim? Kızıl Goncalar Ayza karakteri gerçekte kim, Melisa Doğu kimdir? Kızıl Goncalar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 6-7 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 6 Mayıs Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 6 Mayıs Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Gama Beyin Dalgaları: Ne İşe Yarar ve Nasıl Artırılır? Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, devam ediyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title