Alman Milletvekili Karaahmetoğlu'ndan İsrail'e Sert Yaptırım Çağrısı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve bu ülkeye sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Federal Meclis'te Seçim İnceleme, Dokunulmazlık ve İçtüzük Komisyonu Başkanı da olan Karaahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail uçaklarına Avrupa üzerinden uçuş yasağı gelmesi ya da İsrail'in Eurovision yarışmasına katılmaması gibi halkın da hissedeceği, ne kadar dışlandıklarını göz önüne serecek yöntemlerin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karaahmetoğlu, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamın artık hiç kimse için kabullenilebilecek bir durum olmadığını vurguladı.

"Netanyahu, İsrail'in de çıkarlarına zarar veriyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı katliamla savaş suçu işlediğinin altını çizen Karaahmetoğlu, "Netanyahu, aynı zamanda İsrail devletinin uzun vadeli çıkarlarına büyük zarar veriyor. İsrail şu an izole olmuş durumda. Dünyada giderek daha da izole oluyor. Bunun için biliyorsunuz bizde bir atasözü vardır: Dost acı söyler. O açıdan ben Alman arkadaşların hepsine söylüyorum. Eğer gerçekten İsrail'in çıkarlarını savunmak istiyorsanız, Netanyahu hükümetinin bu katliamlarını derhal durdurmanız gerekiyor. Bunun için aynı zamanda İsrail halkının da uyanması lazım. Çünkü Netanyahu hükümeti, halkına orada olanlarla ilgili birçok konuda yanlış bilgiler aktarıyor." diye konuştu.

"Netanyahu savaş suçlusu"

Karaahmetoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e ikili desteği durdurma kararı???????nın iyi bir sinyal olduğuna işaret ederek, "Ne kadar yetersiz olsa bile yine de güzel. Ancak ekonomik açıdan birkaç zorluk getirdiğiniz zaman Netanyahu gibi bir savaş suçlusunun ki bence savaş suçlusu, tutumunu değiştireceğini zannetmiyorum." şeklinde konuştu.

Netanyahu hakkında İsrail'de de yolsuzluk davaları olduğuna dikkati çeken Karaahmetoğlu, "Kendi çıkarı adına orada on binlerce insan ölüyor. Netanyahu hükümetinin, ekonomik yaptırımlardan kendi tutumunu değiştireceğini pek zannetmiyorum. Bunun için daha sert yaptırımlar olması gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, Netanyahu hükümetinin hemen hemen çevresindeki bütün ülkelere saldırmasından dolayı bölgedeki ülkelerin bundan kendilerine ders çıkararak silahlanacaklarını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Netanyahu hükümetinin tutumundan dolayı barış gelişmelerinin zorlandığını, ciddi bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu da uzun vadeli baktığınızda İsrail'in çıkarına olmayacak. Dengeler değişmeye başladı. Genel olarak dünyada dengeler değişmeye başladı. Biz Avrupalılar olarak birden artık Amerika'nın NATO'da yanımızda olmadığını fark ettik. En azından eskisi kadar yanınızda olmadığını fark ettik. Belki 10-20 sene sonra aynısını İsrail yaşayacak. ABD'de, demokratlarda zaten İsrail'e olan destek de artık çok ciddi azaldı. Çoğunlukla yok bu destek."

Almanya'nın neden Filistin'i devlet olarak tanımadığı sorusunu da değerlendiren Karaahmetoğlu, "Geçmişinde Yahudilere karşı soykırım gerçekleştiren bir ülke olarak Almanya'da, bence bu konuda dikkatli olunması çok doğal. Dünyada da bunu bence böyle görmeleri lazım. Ancak Almanya'nın özel konumundan dolayı biraz geride kalması doğal ama aynı zamanda da İsrail hükümetine çok açık ve net şekilde yaptıklarının kabul edilmeyeceğini, mümkün olmadığını anlatmamız lazım ve bunu da anlatıyoruz." dedi.