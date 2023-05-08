Alman medyası: Kohl hükümeti, 1982-1998 döneminde Türkiye'nin AT'ye katılımı konusunda ikili oynadı

Almanya'da 1982-1998 döneminde başbakanlık yapan Helmut Kohl'ün, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na (AT) katılım sürecindeki tutumu konusunda ikili oynadığı ortaya çıktı.

Alman medyasının, Dışişleri Bakanlığının 1992 yılına ait gizliliği kaldırılan belgelere dayandırdığı haberinde dönemin Başbakanı Helmut Kohl'ün, Türkiye'nin AT'ye katılımına ilişkin tutumu konusunda aldatıcı olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'in, 13 Temmuz 1992'de Ankara'da Türk mevkidaşı Hikmet Çetin'e, Alman hükümetinin Türkiye'nin AT'ye tam üyelik arayışında olduğunu bildiğini ve "bu hedefe giden yolda Türkiye'yi destekleyeceğini" söylediği aktarıldı.

Ancak bu görüşmeden 3 gün sonra Kohl'ün, Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'e Türkiye'den tam üyelik için yoğun baskı geldiğini ancak kendisinin "Biz buna karşıyız." dediğini ve "Türkiye üye olamaz." anlamında sözler sarf ettiği bildirildi.

Kohl'ün, 5 Kasım 1992'de Bonn'daki bir toplantıda dönemin Polonya Başbakanı Hanna Suchocka'ya Türkiye'nin tam üyeliğinin Almanya açısından "düşünülemez" olduğunu belirttiği vurgulandı.

Helmut Kohl'ün parti içi toplantıda daha da ileri giderek "coğrafya derslerinden Anadolu'nun Avrupa'nın bir parçası olduğunu bilmediğini" söylediği ve alaycı bir tutum sergilediği kaydedildi.

Söz konusu gizliliği kaldırılan belgelerin, Münih Çağdaş Tarih Enstitüsünce de yayımlandığı belirtildi.