Alman Meclisi'nden Aşırı Sağcılığa Karşı Uyarı

Alman Meclisi (Bundestag) Federal Polis Sorumlusu Uli Grötsch, aşırı sağcılığın Almanya'nın güvenliği ve birlikte yaşam için hala en büyük tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Bavyera eyaletinde uzun süre polis olarak çalışan Grötsch, 2013'te Sosyal Demokrat Partiden milletvekili seçildi.

2017 ve 2021'de düzenlenen genel seçimlerde tekrar milletvekili seçilerek Federal Meclise giren Grötsch, 2014'te istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinden sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesinin (PKGr) üyesi seçildi.

Grötsch, 2015'te kurulan 3. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) Araştırma Komisyonunda da görev yaptı.

Mart 2024'te Bundestag'da Federal Polis Sorumlusu görevine seçilen Grötsch'ün sorumluluk alanında Federal Polis Teşkilatı, Federal Kriminal Dairesi ve Federal Meclis'te görev yapan polisler bulunuyor.

Grötsch, AA'ya yaptığı açıklamada, kendisinin sorumlu olduğu üç polis teşkilatında aşırı sağcılıkla ilgili yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.

Bu üç teşkilatın özgürlükçü, demokratik ve temel düzen içinde görev yaptığını vurgulayan Grötsch, insanların Almanya'da polise güvendiğini kaydetti.

Grötsch'e, Almanya'da özellikle göçmen vatandaşların haksız muameleye maruz kaldıkları ve ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle polisin eleştirildiği, bu nedenle emniyet güçlerine duyulan güvenin azaldığı yönündeki değerlendirmeler hatırlatıldı. Bunun üzerine Grötsch, güven kaybının verilerle de görülebildiğini belirterek " Almanya'ya göç edenlerin yüzde 80'inden fazlası, buraya geldiklerinde polis makamlarına güven duyuyor ve ' Almanya'da polise güvenebilirsin' diyor. Ancak polisle ilgili ayrımcılık tecrübesi yaşadıklarında bu güven oranı, anlaşılır biçimde, yüzde 20'nin altına düşüyor." ifadelerini kullandı.

Polis çalışmalarının Almanya'nın her yerinde ayrımcılıktan uzak olmasının ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Grötsch, sorumluluğundaki birimlerde bunun korunduğunu belirtti.

Meslek içi eğitimlerde polisin ayrımcılığa karşı duyarlı hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Grötsch, bu konunun kendisinin görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

Grötsch, Alman polisinin ülkede artan nefret suçlarına karşı mücadele edecek durumda olup olmadığına ilişkin soruya "Büyük ölçüde sağdan gelen ve göçmen halk gruplarına yönelik olan internetteki nefret suçları gibi olaylara karşı Federal Kriminal Dairesi son derece iyi konumlanmış durumdadır." dedi.

Bu konuda bir birimin oluşturduğunu aktaran Grötsch, Almanya'da polis teşkilatının ülkede birlikte yaşamaya karşı en büyük tehdidin aşırı sağdan geldiğini bildiğini söyledi.

"Aşırı sağcılık Almanya'da hala barış içinde birlikte yaşam ve güvenlik için en büyük tehdit." diyen Grötsch, Almanya'daki emniyet güçlerinin özgürlükçü demokratik düzenin temelinde hareket ettiğini ve ülkede barış içinde bir arada yaşamayı garanti altına aldığını savundu.

Grötsch, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar ülkedeki herkesin polise güvenebileceğini ifade etti.

AA muhabirinin, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU terör örgütü bağlamında, emniyet birimlerinde yapılan hatalardan ders alınıp alınmadığına ilişkin sorusuna ise Grötsch, "Tüm eyaletlerdeki durumu değerlendiremeyeceğim için bu soruya genelleme yaparak yanıt veremem." dedi.

Grötsch, sorumluluğunda bulunan teşkilatlarda görev yapan memurların hem kendilerinden hem de yaptıkları işten beklentilerinin yüksek olduğunu gözlemlediğini belirterek bu birimlerde öz denetimin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Göçmenlerin polis teşkilatında görev alması önemli

Ülkede daha fazla göçmenin polis teşkilatında görev almasının önemli bir konu olduğunu belirten Grötsch, "Bu, aynı zamanda Federal Meclis'in ilk NSU Araştırma Komisyonunun 47 eylem önerisinden biri. Polis ve tüm güvenlik birimlerinin daha çeşitli bir yapıya kavuşması ve personelin toplumun yapısını yansıtması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da polis teşkilatlarında görev yapan personelin, 50 yıl öncesine kıyasla çok daha çeşitli hale geldiğini belirten Grötsch, şöyle devam etti:

"Bu durum Almanya geneli için geçerli değil. Örneğin Berlin Emniyeti, benim geldiğim Oberpfalz'daki teşkilata kıyasla çok daha fazla çeşitliliğe sahip. Çünkü burada hem nüfustaki göçmen oranı hem de doğal olarak teşkilattaki göçmen oranı çok daha yüksek. Bu olumlu bir gelişme ve umarım gelecekte diğer bölgelerde de daha belirgin hale gelir."

Grötsch, Federal Polis Teşkilatına daha fazla genç kazandırmak için reklam çalışmaları yürüttüklerini ve farklı köken, din ve ten rengine sahip insanları istihdam etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade ederek "İlk sorumuz, başörtülü müsün ya da hangi tanrıya inanıyorsun değil; asıl ilgilendiğimiz şey, 'Kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Neden polis olmak istiyorsun?' soruları." diye konuştu.