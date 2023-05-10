Alman Meclisi Bütçe Komisyonundan 50 Puma tipi zırhlı muharebe aracının alımına onay

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonu 50 Puma tipi zırhlı muharebe aracının alımına yeşil ışık yaktı.

Federal Meclisten yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının 50 Puma tipi zırhlı muharebe aracının alımına ilişkin talebin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Almanya için Alternatif Partisinin temsilcilerinin oylarıyla Bütçe Komisyonundan geçtiği belirtilerek, Sol Parti temsilcilerinin ise karşı oy kullandığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Bütçe Komisyonundan 50 Puma tipi zırhlı muharebe aracının alımına ilişkin kararın büyük çoğunlukla geçmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, söz konusu zırhlı muharebe aracının mekanize piyade tugayının ana silah sistemi olduğunu aktardı.

Pistorius, Puma zırhlı muharebe aracının kademeli olarak Marder tipi zırhlı muharebe aracının yerini alacağını ifade etti.

Geliştirilen her büyük silah sistemi gibi Puma'larda da geçmişte sıkıntı yaşandığını aktaran Pistorius, ancak Alman ordusunun güçlü bir şekilde söz konusu zırhlı muharebe aracının alımından yana görüş bildirdiğini kaydetti.

Almanya, geçen yılın sonunda bir tatbikatta ortaya çıkan ciddi teknik sorunlardan sonra Puma tipi zırhlı muharebe aracı alımını askıya aldığını bildirmiş ancak iç incelemelerin ardından araçların alımına yeşil ışık yakılmıştı.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Federal Sayıştay, Puma'ların alımına ilişkin çekincelerini dile getirdi ve yeni alımlar öncesinde modernize edilmiş versiyonunun beklenilmesini tavsiye etti.

Yeşiller Partili Bütçe Komisyonu Üyesi Sebastian Schaefer, Puma'ların alımının mali risklerle bağlantılı olduğunu ve sistemin teknik olarak henüz tam test edilmediğini ancak Alman ordusundaki ekipman eksiğini kapatmak için alım kararının şimdi verilmesi gerektiğini kaydetti.