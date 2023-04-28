Alman Meclisi, AB Misyonu kapsamında Nijer'e asker gönderilmesini onayladı

Almanya Federal Meclisi, Nijer'deki Avrupa Birliği (AB) Askeri Ortaklık Misyonu'na (EUMPM Niger) Alman askerlerinin gönderilmesine yeşil ışık yaktı.

Alman Meclisi "EUMPM Niger" misyonuna destek vermek amacıyla Alman askerlerinin Nijer'e gönderilmesi yetkisi veren tezkereye onay verdi.

Meclis'te yapılan oylamada 530 milletvekili tezkereye onay verirken, 102 milletvekili karşı oy kullandı, 5 milletvekili de çekimser kaldı.

Daha önce bakanlar kurulunda kabul edilen tezkereye göre, Alman askerlerinin "EUMPM Niger" kapsamında Nijer Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Almanya, 31 Mayıs 2024'e kadar sınırlı olan tezkere kapsamında "EUMPM Niger" misyonuna en fazla 60 asker gönderebilecek.

Nijer hükümetinin talebiyle ülkede görev yapacak AB Askeri Ortaklık Misyonu'nun ana görevleri arasında Nijer Silahlı Kuvvetleri için bir teknik okulun kurulması, uzmanlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve yeni bir komuta destek merkezinin oluşturulması yer alıyor.