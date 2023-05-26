Alman mahkemesi, Özbek asıllı Rus milyarderin evinde arama yapılmasını hukuka aykırı buldu

Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un Münih yakınlarındaki evinde geçen yıl yapılan aramaların hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Usmanov'un avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre Frankfurt Bölge Mahkemesi, geçen yıl Frankfurt Savcılığınca Rus milyarderin Münih yakınlarındaki evinde kara para aklama şüphesiyle gerçekleştirilen aramaları kanunsuz buldu.

Kararın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Eylül 2022'de 250'den fazla polis, Münih yakınlarındaki Rottach-Egern'de Alişer Usmanov ait olduğu iddia edilen üç konut ve bir depoda arama yapmıştı.

Aramaların amacının Usmanov'a karşı Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası'nı ihlal, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle daha önce gizli yürütülen soruşturmalarla ilgili delil bulmak olduğu ifade edilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Usmanov, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alınmıştı.

Alman makamları, Özbekistan'da yaşadığı iddia edilen Usmanov'un 156 metrelik yatına Nisan 2022'de el koymuştu.