ALMAN KURT KÖPEĞİ 'LEO' GÜNDE 1,5 SAAT RAFTİNG YAPIYOR

BURSA'da, Alman kurt köpeği 'Leo', Orhaneli ilçesindeki rafting parkurunun maskotu haline geldi. Kocasu Deresi parkuruna rafting yapmak için gelen ziyaretçilere turlarında eşlik eden 'Leo', 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda, sahibi Hasan Kılık (26) ile rafting yapıyor. 'Leo'nun suyu çok sevdiğini söyleyen Kılık, 'Gelen misafirlerimiz de çok memnun. Özellikle 'Leo' ile rafting yapmaya gelenler oluyor' dedi.

Bursa'nın dağlık ilçesi Orhaneli, kaynağı Kütahya'dan gelen Kocasu Deresi'nde kurulan rafting parkuruyla adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi. Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda ziyaretçilerin turlarına ise Alman kurt köpeği 'Leo' eşlik ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin maskotu haline gelen 'Leo', sahibi Hasan Kılık ile 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda rafting yapıyor.

'LEO İLE RAFTİNG YAPMAK İÇİN GELENLER VAR'

2 aylıkken sahiplendiği ve şu an 6 yaşında olan 'Leo'nun suyu çok sevdiğini söyleyen Hasan Kılık, '6 yıldır Orhaneli Belediyesi'nde çalışıyorum. 1,5 senedir de Orhaneli Rafting'te rehber olarak görev yapıyorum. Ben 'Leo'yu 2 aylıkken sahiplendim. 6 senedir de benimle birlikte. 'Leo' suyu ve adrenalini çok seviyor. Orhaneli Rafting'e rehber olarak başladığımda 'Leo'yu da suyu sevdiği için getirdim ama beklediğimden daha fazlası oldu. 'Leo' benimle birlikte bota bindi. Ben de beklemiyordum bunu. Bota binince Orhaneli Rafting'in tadını çıkarmaya başladı. Orhaneli Rafting'in rehberi, maskotu, neşesi. Gelen misafirlerimiz de çok memnun, çok ilgili. Özellikle 'Leo' ile rafting yapmaya bile gelenler oluyor' dedi.

'RAFTİNG OLMADIĞINDA YÜZMEK İÇİN DEREYE GİRİYOR'

'Leo'nun oyuncu ve insan canlısı köpek olduğunu söyleyen Kılık, 'Mizaç olarak dışarıdan ürkütücü görünüyor. Hayvanlarla çok içli dışlı olmayan birisi korkabilir ama yaklaştığı ve sevdiği zaman 'Leo'nun da samimi olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını anlıyorlar. Çok oyuncu, suyu çok sever, topu çok sever, bir şeyi atıp getirmeyi çok sever. Araba ile gezmeyi de çok seviyor. Arabanın kapısında açtığımızda arka veya ön koltuğa oturur, camı açarız, sürekli dışarısını seyreder. Haftanın 6 günü çalıştığım için hafta içi pek vakit ayıramıyorum. Sadece mesai saatinden sonra vakit ayırabiliyorum. İzinli olduğum zamanlarda da bulunduğumuz ilçe zaten doğayla iç içe, doğa yürüyüşü yapıyoruz, Sadağı Kanyonu'na gidip geziyoruz. Orada da dere var. Dereye giriyor. Raftinge getiriyorum, rafting olmadığı zaman dereye kendisi giriyor. Beraber yüzüyoruz. Güzel günlerimiz geçiyor 'Leo' ile. Kışın bizim olduğumuz gibi 'Leo'nun da imkanları kısıtlı, çok bir şey yapamıyoruz. Genelde doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Soğuk olduğu için suya giremiyor' diye konuştu.

'LEO? İÇİN BELÇİKA'DAN GELDİ

'Leo', bölgeye gelen yabancı turistlerin de gözdesi haline geldi. Belçika'dan Bursa'ya 3 çocuğu ve eşiyle tatile gelen, Belçika asıllı Türk vatandaşı Aylin Varsak (35), 'Leo'yu görmek ve rafting yapmak için Orhaneli'ye geçtiğini söyledi. Belçika'da köpek çiftliği bulunan ve köpek yetiştiriciliği yapan Varsak, "Leo'yu internette rafting yaparken gördüm. Ben köpekleri çok seviyorum, Belçika'da bir sürü köpeğim var. 'Leo'yu görmek istedim' dedi.