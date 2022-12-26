Alman kurdu kırması "Zeynep", "hayattaki en yaşlı köpek" unvanına aday

Ankara'da Zehra Oya Buldu'ya ait 23 yaşında olduğu belirtilen "Zeynep" isimli Alman kurdu kırması köpeğin "hayattaki en yaşlı köpek" unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

Ankara'da Zehra Oya Buldu'ya ait 23 yaşında olduğu belirtilen "Zeynep" isimli Alman kurdu kırması köpeğin "hayattaki en yaşlı köpek" unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruyu yapan ve sürece katkı veren 79 yaşındaki hayvansever Mehmet Armağan Akçay, AA muhabirine "Zeynep" için değerlendirme aşamasının başladığını bildirdi.

Yaşının belirlenmesi amacıyla iki kez kontrolden geçen köpeğin üçüncü sağlık kontrolünü ise veteriner hekim Reşat Nuri Aslan yaptı.

Muayenenin ardından, "Bu unvanı almayı gerçekten hak ettiğini düşünüyorum." diyen Aslan, başvuru sürecinde yapılması gerekli tespitlere ilişkin, "Bunların en önemlisi kemik tespiti, bunu da radyolojik muayenelerle yapıyoruz. Bazı açılardan kemiklerinin röntgeni çekiliyor. Bir kemik yaşı tespiti yapılmaya çalışılıyor. Onun dışında da genel sağlık durumu, vital bulguları değerlendiriliyor." bilgisini verdi.

Zeynep, 6 kedi ile aynı evde yaşıyor

"Zeynep apartmandaki çocuklarla birlikte büyüdü" diyen sahibi 75 yaşındaki hayvansever Zehra Oya Buldu da köpeğinin 6 kediyle aynı evde yaşadığını ve dost canlısı olduğunu söyledi.

Buldu, bahar ve yaz aylarında dışarı çıkıp yürüyüş yaptıkları köpeğiyle vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Halen, 24 Eylül 2000'de ABD'de doğan Gino, "hayattaki en yaşlı köpek" unvanına sahip bulunuyor. "Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek" unvanı ise 29 yıl 5 ay yaşayan Bluey adlı Avustralya'dan bir köpeğe ait.