Alman ordusunun Noel eğlencesinde çalınan milli marşın ilk kıtası, istifa getirdi

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Delitzsch Kara Kuvvetleri Astsubay Okulunda düzenlenen Noel etkinliğinde, Alman milli marşı Deutschlandlied'in ( Almanya Şarkısı) ilk kıtasının çalınması nedeniyle okul komutanı Albay Andreas Schnebelt görevinden istifa etti.

11 Aralık'ta kışlada düzenlenen Noel etkinliğinde bir sivil DJ'in, 1000'den fazla davetlinin önünde Alman milli marşının ilk kıtasını ( Almanya her şeyin üzerinde) çalması tepkiyle karşılandı.

Bunun üzerine istifa ettiğini açıklayan komutan Schnebelt, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek marşın ilk kıtasının çalınmasının ve olay sonrası yapılan değerlendirmelerin Alman ordusunun yönetim kültürüyle bağdaşmadığını ifade etti.

Alman Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, komutanın istifa talebinin kabul edildiği bildirildi.

Üç kıtalık Deutschlandlied'in ilk kıtası Almanya'da hukuken yasak olmasa da tarihsel nedenlerle resmi ve kamusal alanlarda kullanılmıyor.

1841 yılında August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılan Deutschlandlied'in ilk kıtası, Nazi döneminde aşırı milliyetçi ve yayılmacı propaganda amacıyla kullanılmıştı.

Söz konusu kıta, Nazi döneminde aşırı milliyetçi ve yayılmacı ideolojinin bir parçası haline getirildiği için bugün toplumsal olarak kabul görmüyor.

Bu nedenle Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında milli marş olarak yalnızca "Birlik, adalet ve özgürlük" dizeleriyle başlayan üçüncü kıtayı resmen benimsedi. Devlet törenleri ve resmi etkinliklerde yalnızca bu kıta okunuyor.

Uzmanlar, marşın ilk kıtasının özellikle resmi kurumlarda çalınmasının, Nazi geçmişi nedeniyle hassasiyet yarattığı ve aşırı sağ çağrışımlara yol açtığını vurguluyor.

İlk kıtanın aşırı sağ propaganda amacıyla kullanılması ise hukuki yaptırımlara yol açabiliyor ve kamuoyunda sert tepkilere neden oluyor.