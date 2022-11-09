Alman Kimyasallar Grubu Covestro, Çinli Ortaklarıyla Yeşil Lojistik Programı Başlattı

BERLİN, 9 Kasım (Xinhua) -- Alman kimya grubu Covestro tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şirketin Çinli ortakları Changzhou Changtu Kimya Limited Şirketi, Sinotrans Kimya Uluslararası Lojistik ve Harbour Yeni Enerji Teknoloji Shenzhen ile bir yeşil lojistik pilot programı...

BERLİN, 9 Kasım (Xinhua) -- Alman kimya grubu Covestro tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şirketin Çinli ortakları Changzhou Changtu Kimya Limited Şirketi, Sinotrans Kimya Uluslararası Lojistik ve Harbour Yeni Enerji Teknoloji Shenzhen ile bir yeşil lojistik pilot programı başlattığı duyuruldu.

Lojistikte sera gazlarının azaltılmasına yönelik işbirliği, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bir mutabakat zaptı imzalanarak gerçekleştirildi. ABD'li ortak Sherwin-Williams'ın yanı sıra sektör kuruluşu Çin Akıllı Nakliye Merkezi de anlaşmaya katıldı.

Covestro'nun Asya Pasifik'teki tedarik zinciri ve lojistik bölümünün kıdemli başkan yardımcısı olan Samir Hifri, "Bu adım uygun maliyetler ve açık bir platform aracılığıyla finansal faydalarla düşük emisyonlu yakıtları, araçları ve daha sürdürülebilir lojistik çözümlerini yönlendirmeyi, benimsemeyi ve ölçeklendirmeyi amaçlıyor" dedi.

Covestro'nun Asya-Pasifik bölgesindeki mal trafiğinin yaklaşık yüzde 70'i kamyonla gerçekleştiği için pilot program bu taşıma şekline odaklanacak. Shanghai'da sübvanse edilen biyodizel ve hidrojen yakıt hücrelerinin olası kullanımına yönelik testler yapılıyor.

Hifri, "Tedarik zincirinin kimya endüstrisinin iklim nötrlüğüne ulaşması için önemli bir parça olabileceğine inanıyoruz ve bu tür bir işbirliği yoluyla ekonomi ile emisyon azaltımı arasında bir denge bulmamız bizim için çok önemli" dedi.

Şirket, 2035'e kadar hem kendi üretiminde hem de dış enerji kaynaklarında iklim nötr olmayı hedefliyor.