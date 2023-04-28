Alman Kimya Şirketi Basf, Çin'de Daha Büyük Pazar Payı Hedefliyor

FRANKFURT, 28 Nisan (Xinhua) -- Almanya menşeli kimya şirketi BASF, Çin'deki varlığını güçlendirmek adına iki misli çalışacağını söyledi.

Perşembe günü Almanya'nın Mannheim kentinde bir toplantıda konuşan BASF CEO'su Martin Brudermueller, bu segmentteki küresel satışların yaklaşık yarısının Çin'de yapılmasına rağmen, Çin'deki işlemlerin şirketin 2022'deki satışlarının yüzde 15'inden azını oluşturduğunu söyledi.

BASF, Avrupa pazarındaki durgunluğa karşın Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 10 milyar ABD doları tutarındaki Verbund projesini yürütüyor.

Öte yandan Brudermueller, Avrupa pazarı hakkında konuşurken, yaşadığı hayal kırıklığını açık bir şekilde dile getirdi. "İç pazarımız bizi giderek daha fazla endişelendiriyor" yorumunda bulunan BASF CEO'su, "Karlılık, olması gerekenin yakınında bile değil" diye ekledi.

Şirketin Perşembe günü açıkladığı sonuçlara göre, yaklaşık 20 milyar euro (22 milyar dolar) olan geliri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 13,4 düşüş gösterirken, düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) neredeyse üçte bir oranında düşerek 1,9 milyar euroya geriledi. (1 euro = 1,1 ABD doları)