Alman Kimya Devi Basf, Çin'deki Zhanjiang Verbund Sahasında Neopentil Glikol Tesisi Kuracak

GUANGZHOU, 6 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın kimya devi BASF SE, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Zhanjiang şehrinde bulunan Verbund sahasında senede 80.000 ton üretim kapasiteli dünya çapında yeni bir Neopentil Glikol (NPG) tesisine yatırım yapacak.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen yeni NPG tesisi ile BASF'nin dünya çapındaki NPG kapasitesi yıllık 255.000 tondan 335.000 tona çıkacak ve bu da şirketin dünyanın önde gelen NPG üreticilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştıracak.

BASF Ara Ürünler Asya Pasifik Kıdemli Başkan Yardımcısı Vasilios Galanos, "Zhanjiang Verbund sahasında bir NPG tesisine yatırım yapmak, Asya'daki, özellikle de Çin'deki toz boya alanında artan müşteri talebini desteklememizi sağlayacak. Eşi olmayan Verbund modelimiz ve birinci sınıf teknolojilerimizle, NPG tesisine yaptığımız yatırımın, en başta dünyanın en büyük kimya pazarı olan Çin'deki rekabet gücümüzü artıracağından eminiz" dedi.

Yüksek kimyasal ve termal stabiliteye sahip olan NPG, özellikle inşaat sektöründe ve ev aletlerinin kaplanmasında başarı sağlanan toz kaplama reçinelerinin üretiminde kullanılan bir ara üründür. Toz boyalar, düşük uçucu organik bileşikleri (VOC) sebebiyle sıvı kaplamalara kıyasla VOC salımını yüzde 50'ye kadar azaltarak kullanıcılarının VOC emisyon standartlarına uymasını sağlıyor.

Verbund sahası, Çin'in ağır kimya endüstrisindeki tamamı yabancı sermayeli ilk proje olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan sahada 2030 yılına kadar toplam 10 milyar euroya varan bir yatırımın yapılması bekleniyor. Bu da BASF'nin bugüne kadarki en büyük yatırımı olacak.