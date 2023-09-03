Alman kadın turistin kaybolma arama çalışmaları sonlandırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan ve 16 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki Alman kadın turisti arama çalışmaları sonlandırıldı. 250 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgenin tamamının 3-4 kez tarandığı ve düzenli olarak yapılan çalışmaların bugün itibarıyla sonlandırıldığı bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan ve 16 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki Alman kadın turisti arama çalışmaları sonlandırıldı. 250 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgenin tamamının 3-4 kez tarandığı ve düzenli olarak yapılan çalışmaların bugün itibarıyla sonlandırıldığı bildirildi.

Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 15 gün önce Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki bir otele tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çorapla dışarı çıkan yaşlı kadından o gün bugündür haber alınamıyor. 15 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için çok sayıda jandarma, jandarma komando, Alanya Afet ve Acil Durum (AFAD) ile MAKSAT, Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında şuana kadar bir ize rastlanılmadı.

Diğer taraftan jandarma ekipleri tarafından kadının bulunması için üç farklı dilde broşürler bastırılarak, ilçenin farklı noktalarına asıldı.

Alman kadını arama çalışmalarına bugün itibariyle ara verildi. Bölgede yeni bir ihbar ya da gelişme olması durumunda çalışmaların yeniden başlayacağı öğrenildi. - ANTALYA