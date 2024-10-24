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Alman Kadın Müslüman Oldu, 'Nur' İsmini Aldı

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Almanya vatandaşı Denise Stammer, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Nur' ismini aldı. Müftü Dr. İrfan Açık, yeni Müslüman'a ihtida belgesi ve çeşitli hediyeler sundu.

Alman kadın Müslüman oldu, Nur ismini aldı

KÜTAHYA - Almanya vatandaşı Denise Stammer, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak için Müftülüğe başvuran 34 yaşındaki aşçı Denise Stammer, düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Nur ismini aldı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Nur'a ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye takdim etti ve sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu.

Alman Kadın Müslüman Oldu, 'Nur' İsmini Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Güncel

Kütahya Almanya Güncel Kültür Yaşam Dünya Müftü

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