Alman İstihbaratından Rus Casusluğuna Dikkat Çeken Uyarı

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Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Rus istihbarat servislerinin Almanya'daki casusluk girişimlerinde ciddi bir artış olduğunu duyurdu. MAD Başkanı Martina Rosenberg, eylemlerin daha agresif hale geldiğini belirtti.

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Almanya'da Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde önemli bir artış kaydettiğini açıkladı.

MAD Başkanı Martina Rosenberg Rusya'nın casusluk faaliyetlerine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi." dedi.

Rus istihbarat servislerinin Soğuk Savaş dönemindeki gibi hareket ettiğini dile getiren Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti.

Rosenberg ayrıca, "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.

MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri Almanya'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı.

Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri kaydedildi.

Savunma Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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