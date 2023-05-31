Alman iş cemiyeti, Çin ile yeşil kalkınma konusunda daha yakın işbirliği bekliyor

Alman iş cemiyeti, Quanzhou'da düzenlenen bir forumda Çin ile yeşil kalkınma konusunda daha yakın işbirliği beklediklerini söyledi. İş insanları, yenilenebilir enerji, hidrojen araştırmaları, karbondan arınma çalışmaları gibi konularda işbirliği fırsatları olduğunu belirtti.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian Eyaleti'ne bağlı Quanzhou şehrinde yakın zamanda düzenlenen bir foruma katılan Alman iş cemiyeti, yeşil kalkınma konusunda Çin ile daha yakın işbirliği beklediklerini söyledi.

İş insanları, Çin ve Almanya'dan 200'den fazla katılımcının yer aldığı 3. Çin-Alman Bilim Teknoloji Forumu'nda görüşlerini paylaştı.

SES 1 (Almanca): AUGUST STUETZLE, AgroScience Capital AG yönetim kurulu üyesi

"Yenilenebilir veya iklim dostu enerjiler üretme konusunda pek çok ortak yönümüz olduğunu ve Çin ile birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. İki ülkenin de benzer arkaplanlara sahip olduğu görüşündeyim. Hidrojen araştırmalarında da çok güçlüyüz. Çin de hidrojen araştırmalarında çok güçlü. Almanya, Avrupa ve elbette Çin arasında çok sayıda işbirliği fırsatı olduğuna inanıyorum."

SES 2 (İngilizce): MARTİN KLOSE, Çin'deki Alman Ticaret Odası | Güney ve Güneybatı İcra Direktörü

"Özellikle Çin'in karbondan arınma çalışmalarına baktığımızda, 2060 yılına kadar karbon nötr hale gelme hedefine yönelik çabayı Alman şirketlerinin destekleyebileceği bir sektör olduğuna inanıyorum. Yeni teknolojiler, döngüsel ekonomi, enerji tasarrufu ve Alman şirketlerinin Çin'in bu çabasına önemli ölçüde katkıda bulunabileceği diğer konular gibi çeşitli faktörler söz konusu olduğunda, Alman şirketleri yardımcı olabilecek çok fazla deneyime sahip.

Ayrıca karbondan arınmanın da bir başlık olduğuna inanıyorum. Bu başlık kapsamında Alman şirketleri için gerçekten ilgi çekici olan otonom sürüş gibi alanlar var, e-ticaret söz konusu olduğunda ekonominin dijitalleşmesi gibi bir alan mevcut. Çin çok benzersiz bir pazar. Dolayısıyla, Alman şirketlerinin bu konuyu derinlemesine inceleyebilecekleri büyük bir alan söz konusu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Quanzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)