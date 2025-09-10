Alman İnsan Hakları Örgütlerinden İsrail Ordusuna Suç Duyurusu

Almanya'da insan hakları örgütlerinin, Gazze'de sivillerin öldürüldüğü saldırılarda yer aldığı şüphesiyle İsrail ordusunda görev yapan Alman kökenli Daniel G. hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinden (ECCHR) yapılan yazılı açıklamada, ECCHR'nin, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi, Al Haq ve Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) adlı Filistinli sivil toplum örgütleriyle, Gazze'de silahsız Filistinli sivillerin hedef alınarak öldürüldüğü saldırılarda yer aldığından şüphelenilen Münih kökenli İsrail ordusu mensubu bir kişi hakkında Federal Savcılığında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, suç duyurusunun, araştırmalarla ve görsel-işitsel kayıtlarla belgelenen kapsamlı kanıtlara dayandığı aktarılarak, araştırmaların İsrail ordusu içinde bir keskin nişancı biriminin varlığını ortaya koyduğu ve bu birimin "Hayalet Birimi" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

"Bu birliğin üyeleri Filistinli sivilleri hedef alarak öldürmekle suçlanıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, insan hakları örgütlerinin bu birimde görev yapan asker hakkında savaş suçları işlediği şüphesiyle uluslararası ceza hukuku kapsamında soruşturma açılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kasım 2023-Mart 2024 tarihlerinde Gazze'de El Kudüs ve Nasır hastanelerinde ve çevresinde sivillerin hedef alınarak öldürüldüğü anımsatılarak, tanıkların, keskin nişancıların doğrudan ateş ettiğini aktardığı belirtildi.

Almanya'nın uluslararası caza hukuku kapsamında işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapmakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle de şüpheliler Almanya doğumlu veya Alman vatandaşı ise..." ifadesine yer verildi.

"Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin hedef alınarak öldürülmesi, uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir"

ECCHR'nin uluslararası suçlar biriminin direktörlerinden Dr. Alexander Schwarz, Almanya kökenli kişilerin savaş suçlarına karıştıkları şüphesi bulunduğunda yargı organlarının harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin hedef alınarak öldürülmesi, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. Almanya, uluslararası hukuk uyarınca bu tür suçları bağımsız olarak soruşturmak ve kovuşturma yapmakla yükümlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Schwarz, burada çifte standart uygulanmaması gerektiğinin altını çizerek "İsrail Silahlı Kuvvetler mensupları veya ilgili hükümetin Almanya ile özel bir siyasi ortaklığı olsa bile." ifadesini kullandı.

Çeşitli medya kuruluşlarıyla konuya ilişkin araştırma yapan Spiegel dergisinin haberinde de hakkında suç duyurusunda bulunan 25 yaşındaki Daniel G'nin ikametinin muhtemelen hala Münih'te bulunduğu belirtildi.

Haberde, keskin nişancı Daniel G'nin, İsrail ordusu askeri olarak Gazze Şeridi'nde silahsız sivilleri vurduğu iddia edildiği aktarıldı.

Daniel G. hakkında daha önce de bir suç duyurusunda bulunulduğuna ve Münih Savcılığının bu dosyayı Federal Savcılığa ilettiğine işaret edilen haberde, ancak Federal Savcılığın, Daniel G. hakkında yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattığı kaydedildi.