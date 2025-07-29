Almanya'da Gazze Soykırımı Uyarısı

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanları, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yaptığına dikkati çekti.

Başkent Berlin'de Medico International Derneğinin Orta Doğu Sorumlusu Riad Othman, Uluslararası Af Örgütünün (AI) Almanya Genel Sekreteri Dr. Julia Duchrow, Regensburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ger Duijzings ve Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Binzel, Gazze'deki insani durum, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın rolüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Othman, İsrail'in, hükümetinin ve ordusunun basın açıklamalarıyla değil, eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, İsrail'in yardım için vaat ettiği güvenli güzergahların hala belirsizliğini koruduğunu ve Dünya Gıda Programı'na ait bir konvoyun saldırıya uğradığını ifade etti.

Bugüne kadar geçiş izni verilen kamyonların sayısının gülünç derecede az olduğunu vurgulayan Othman, Gazze'de sadece temel altyapı ve sağlık hizmetleri değil, tarımın da sistematik olarak tahrip edildiği için günlük ihtiyacın 600 kamyonla karşılamanın mümkün olmadığını söyledi.

Othman, "Hava yoluyla insani yardıma yeniden izin verileceği yönündeki açıklama, hem Gazze'deki insani ihtiyaçlar hem de uluslararası profesyonel standartlar açısından bir maskaralık." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Gazze'deki durumu kabul edilemez olarak nitelendirdiğini anımsatan Othman, "Ancak bu durum, bir önceki ve mevcut Alman hükümeti tarafından 20 aydan fazla bir süredir sadece açıkça kabul edilmekle kalmadı, (Almanya yönetimi) İsrailli müttefiklerini, bu durumun devam etmesinde ve ciddi şekilde kötüleşmesinde aktif olarak destekledi." diye konuştu.

Othman, Medico International'ın uzun yıllardır ortak çalıştığı "Physicians for Human Rights- Israel" örgütünün dün yayımladığı bir raporda İsrail hükümetinin soykırım suçunu işlediği sonucuna vardığını kaydetti.

"İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına dair çok sayıda kanıt var"

Uluslararası Af Örgütünün Almanya Genel Sekreteri Duchrow da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsüne göre sivil halkı kasıtlı olarak aç bırakmanın bir savaş suçu olduğuna işaret ederek, "İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına dair çok sayıda kanıt bulunuyor." dedi.

Nüfusun aç bırakılmasının sivil halka yönelik geniş çaplı veya sistematik bir saldırı kapsamında gerçekleşmesi durumunda, bunun insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini aktaran Duchrow, Uluslararası Af Örgütü'nün sivil halka yönelik sistematik saldırıları pek çok kez belgelediğini ifade etti.

Duchrow, açlığın bir grubun tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok edilmesine yol açabilecek yaşam koşullarını oluşturmak amacıyla kasten bir savaş silahı olarak kullanılması durumunda bunun bir soykırım olduğunu belirtti.

İki İsrailli insan hakları örgütünün dün İsrail hükümetini Gazze'de soykırım işlemekle suçladıklarını aktaran Duchrow, "Uluslararası Af Örgütü olarak biz de İsrail'in savaş yöntemiyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığı ve yapmaya devam ettiği sonucuna varıyoruz." diye konuştu.

Duchrow, uluslararası hukuka göre askeri hedefler güdüldüğünde de soykırım niyetinin söz konusu olabileceğini aktararak, "İsrail Gazze'ye askeri müdahalesiyle Hamas'la mücadele ediyor ve rehineleri kurtarmaya çalışıyor olsa bile bu Filistinlileri bir grup olarak yok etme niyetinde olabileceği anlamına da geliyor. ve olay tam da budur." dedi.

Almanya'nın koşulsuz olarak hiçbir devletin yanında duramayacağını belirten Duchrow, uluslararası hukukun ve Alman Anayasası'nın, insan hakları temelinde durmak gerektiğini talep ettiğini dile getirdi.

"Hava köprüsü, semboik bir jest"

Almanya'nın Gazze'ye bir "hava köprüsü" kurma girişimini "sembolik jest" olarak nitelendiren Duchrow, Gazze'ye yardım ulaştırmak için uçaklara ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Duchrow, Alman hükümetine uluslararası hukuktan doğan yükümlüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunarak, Almanya'nın ateşkes için çaba göstermesi, İsrail'e silah sağlamayı durdurması, uluslararası hukuka aykırı olan Gazz'ye yönelik ablukanın ve Batı Şeria'nın işgalinin son bulması için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'de yaşananlar Srebrenitsa ile paralellik taşıyor

Regensburg Üniversitesi'nden Prof. Dr Ger Duijzings de 30 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımını anımsatarak, "Srebrenitsa ile yoğun bir şekilde ilgilendim ve benim için Gazze'deki olaylarla alarm verici paralellikler var. Yüzbinlerce insanın yerinden edilmesi, okullar ve hastaneler gibi hayati öneme sahip altyapının sistematik olarak tahrip edilmesi, sivil halkın planlı olarak aç bırakılması, halkın Gazze'den tamamen sürülmesi amacıyla katlanılamaz yaşam koşulları oluşturulması gibi." ifadelerini kullandı.

Duijzings, General (Bosna Kasabı lakaplı Ratko) Mladic'in "zafer kazanan bir ordu" kurma, yeni gerçeklikler oluşturma, bölgeleri ele geçirme ve halkı uzaklaştırma ve bunu gerekirse öldürerek yapma çağrısı, İsrail'in şu anda ABD ve Almanya'nın siyasi ve askeri desteğiyle Gazze'de yaptıklarına karşılık geldiğini anlattı.

Gazze'de uzun zamandır bir soykırım yaşandığı konusunda uyarılar yapıldığına işaret eden Duijzings, "Almanya ile AB bunu çok ciddiye almalı. Görmezden gelmek ve riskleri küçümsemek yanlış bir yaklaşımdır.- uyarısında bulundu.

Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Binzel de Alman hükümetinin bu dönemin en büyük suçlarından birinin sorumluluğunu paylaştığını belirterek, "Ciddi uluslararası hukuka aykırı olan suçlara rağmen Almanya, bugüne kadar İsrail'i desteklemeye devam ediyor ve AB ve uluslararası düzeyde İsrail'e karşı alınacak önlemleri engelliyor. Böylece Almanya siyaseti sadece uluslararası hukuku değil, aynı zamanda Alman Anayasası'nı da ihlal diyor." dedi.

"İsrail'in sistematik aç bırakma stratejisi devam eden soykırımının ayrılmaz bir parçasıdır"

Uluslararası Adalet Divanı'nın Mart 2024'te Filistin halkını aç bırakma konusunda uyarıda bulunduğunu, Kasım 2024'te de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında açlığı savaş silahı olarak kullanmak gibi suçlardan tutuklama emri çıkardığını anımsatan Binzel, "İsrail'in sistematik aç bırakma stratejisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden soykırımının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

"İsrail'e siyasi, ekonomik ve toplumsal baskı uygulanmalı"

Binzel, Almanya siyasetinin gerçeklikle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hem Almanya hem de uluslararası toplum, İsrail hükümetine ve İsrail toplumuna, temelde yatan ideolojiye ve devam eden uluslararası hukuk ihlallerine artık müsamaha edilmeyeceği konusunda net bir mesaj vermelidir. Bunun için İsrail'in ablukasını kırmak, kalıcı bir ateşkes sağlamak ve soykırımı ve yasa dışı işgali sona erdirmek için acilen büyük bir siyasi, ekonomik ve toplumsal baskı uygulanması gerekiyor."

Binzel, özellikle İsrail ile siyasi, ekonomik, bilimsel ve toplumsal ilişkileri olan Almanya'nın önemli bir etkiye sahip olduğuna, bu bağlamda hukuki ve etik sorumluluk taşıdığına işaret etti.

"İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da artan soykırım şiddeti göz önüne alındığında, derhal daha fazla önlem alınması gerekiyor." diyen Binzel, Alman hükümetine, Gazze'de insanların hayatını kurtarmak ve Filistin toplumunu sürgün edilmekten ve yok olmaktan korumak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Binzel, "Alman hükümeti, Alman şirketleri ve üniversiteler gibi devlet kurumları harekete geçmediği her gün, Filistinlilere karşı işlenen soykırımda bizim de suç ortağı olmamıza neden oluyor." dedi.