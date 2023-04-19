Alman hükümeti Tunus'taki gelişmeleri endişeyle takip ediyor

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Tunus'taki iç siyasi gelişmeleri endişeyle izlediklerini söyledi.

Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Tunus'ta demokratik yapıların erozyona uğradığını, sivil toplumun çalışmalarının giderek daraldığını gördüklerini belirtti.

Nahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin dün gözaltına alınmasının, bu yıl muhalefet temsilcileri, gazeteciler ve aktivistlere yönelik endişe verici bir dizi tutuklamanın parçası olduğunu aktaran Büchner, "Alman hükümeti Tunus'taki iç siyasi gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyor." dedi.

Tunus hükümetini hukukun üstünlüğü ilkeleri, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğüne uymaya çağıran Büchner, Tunus'ta siyasi çoğulculuğun mümkün olması gerektiğini kaydetti.