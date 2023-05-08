Alman hükümeti, Suriye rejimiyle normalleşmeye ilişkin tutumunun değişmediğini açıkladı

Alman hükümeti, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesinin ardından kendileri için normalleşmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim ve yakın ortaklarımız için Arap devletlerinin, Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden kabulü de dahil olmak üzere normalleşme çabalarını, çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Esed'in önemli tavizler vermesi şartına bağlamaları önemini korumaktadır." ifadesini kullandı.

"Bize göre normalleşme söz konusu olamaz." diyen Burger, Suriye rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2255 sayılı kararı uyarınca siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi, her gün kendi halkına karşı ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda maalesef sahadaki gerçeklikte buna izin verecek hiçbir şey değişmemiştir. Bu konu, Birleşmiş Milletler ve Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de temas halinde olduğumuz bir konudur. Maalesef şu anki durumda herhangi bir iyileşme olmadığını söylemem gerekir."