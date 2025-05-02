Alman Hükümeti Suriye'deki Şiddet Olaylarını Kınadı

Alman hükümetinin, Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet olaylarını kınadığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, son günlerde özellikle başkent Şam'da ve ülkenin güney bölgelerinde yaşanan çatışmalarla ilgili haberlerin "derin endişe verici" olduğu belirtildi.

"Alman hükümeti bu şiddet olaylarını kınıyor ve tüm tarafları ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlamaya çağırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, her türlü kışkırtıcılık ve nefret söyleminin sonlandırılması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, "Şam hükümeti, şiddetin sonlandırılmasını ve sivil halkın korunmasını sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Suriye hükümetine, ülkedeki halk gruplarıyla, onların gelecekte oynayacakları rol konusunda görüşmeler yapma çağrısında bulunulan açıklamada, tüm halk gruplarının siyasi sürece kapsamlı katılımının garanti edilmesi için mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydedilmesi gerektiği aktarıldı.

Suriye'nin "bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu yüzden acil olarak ülkedeki ve ülkenin dışındaki tüm aktörleri azami itidale çağırıyoruz. Suriyeli azınlıkların korunması ve entegrasyonu, Suriye hükümetinin temel görevi olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.