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Alman Hükümeti Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfı'na Mali Yardımı Kesti

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Alman hükümeti, Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfı'nın İsrail'i eleştiren açıklamasına imza atması nedeniyle mali yardımını kesti.

Alman hükümetinin, Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfına, Mütevelli Heyeti Başkanı Azze Süleyman'ın " Gazze'deki savaşın durdurulması" çağrısının yer aldığı açıklamaya imza attığı gerekçesiyle mali yardımını kestiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesine göre, Alman hükümeti, Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfına İsrail'i eleştirdiği için geçen aydan beri mali destek sağlamıyor.

Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve ödüllü kadın hakları savunucusu Azze Süleyman, " Gazze'deki savaşın durdurulması, İsrail mallarının boykot edilmesi ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kesilmesi" çağrılarının yer aldığı açıklamaya imza atmasının ardından Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğinden, hükümetin vakfa sağladığı fonun kesilmesinden dolayı üzgün olduğunu bildiren birkaç mektup aldığını açıkladı.

"Söz konusu karar, Almanya'nın Yahudilere yönelik kanlı tarihini Gazze'deki sivil cesetler üzerinden arındırma arzusunun bir ifadesidir. İnsan haklarını destekleyen herkesin yüzündeki maskelerin düştüğü, yozlaşmış ve utanç verici tarihi bir aşamadayız." ifadesini kullanan Süleyman, Büyükelçiliğe yazdığı mektupta, savaşı reddeden insan hakları örgütlerini cezalandırma kararlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini ve bunun "çifte standart" olduğunu vurguladığını aktardı.

Kadın hakları savunucusu Süleyman, dünyanın farklı bölgelerindeki 254 STK'nin başkanlarıyla "Gazze'deki savaşın durdurulması, İsrail mallarının boykot edilmesi ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kesilmesi" çağrılarının yer aldığı açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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