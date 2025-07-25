Alman Hükümeti Filistin Devletini Tanımayı Planlamıyor

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamadıklarını bildirdi.

Kornelius, " Orta Doğu'daki duruma" ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Alman Hükümetinin yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayacağına ilişkin inancını sürdürdüğünü belirtti.

Alman Hükümetinin, Filistin Devletinin tanınmasının iki devletli çözümün gerçekleşmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam ettiğini kaydeden Kornelius, "İsrail'in güvenliği, Alman Hükümeti için daha üstün öneme sahiptir. Bu bakımdan (Alman Hükümeti) kısa vadede Filistin Devletini tanımayı planlamıyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Kornelius, önceliklerinin en acil konularda gecikmiş ilerlemelerin kaydedilmesi olduğunu, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirerek, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini kaydeden Kornelius, "İsrail, Gazze'deki felaket insani durumu derhal ve etkili şekilde iyileştirmelidir. İsrail, acı çeken sivil halka insani ve acil olarak gerekli yardımları ulaştırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kornelius, geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Gazze'de sürdürülebilir siyasi perspektifin gerekli olduğunu belirterek, "Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar olmamalı." görüşünü paylaştı.

Alman Hükümeti, ilerleme sağlanmaması durumunda baskıyı artırmaya hazır

Alman Hükümetinin İsrail Hükümeti ve uluslararası ortaklarla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeder Kornelius, "Alman Hükümeti, Gazze konusunda ilerleme sağlanmaması durumunda baskıyı artırmaya hazır." ifadesini kullandı.

"Alman Hükümeti, Filistin'in devletleşmesi için gerekli şartların oluşturulmasına yönelik desteğini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunan Kornelius, Filistin yönetimine verilen desteğin de buna dahil olduğunu vurguladı.

Sivil halkın acılarının son bulması, iki devletli çözüm ve dolayısıyla Orta Doğu'da kalıcı barış perspektifini açık tutmak için bu adımların atılmasının gerekliliğine işaret eden Kornelius, Alman Hükümetinin, Fransa, İngiltere ve bölgedeki ortaklarıyla bu konuda hemfikir olduğunu savundu.

Kornelius, "Bu (Filistin'i devlet olarak), tanıma için doğru zaman konusunda bilinen farklı pozisyonlara rağmen geçerlidir." ifadesini kullandı.

Macron, eylülde Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını ilan edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.

Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.