Alman Hükümet Sözcüsü'nden Gazze İçin İnsani Yardım Vurgusu

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım kuruluşlarının desteğiyle Gazze'ye kapsamlı insani yardım sağlama yükümlülüğünün devam ettiğini vurguladı.

Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı ziyarete ilişkin Federal Güvenlik Kabinesini telefonla bilgilendirdiğini aktardı.

Alman hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki halk için insani yardım konusunda "ilk hafif ilerlemeler kaydedildiğini tespit ettiğini" ifade eden Kornelius, ancak bunun acil durumu hafifletmek için kesinlikle yeterli olmadığının altını çizdi.

Kornelius, "İsrail'in BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının desteğiyle de kapsamlı yardım sağlama yükümlülüğü devam ediyor. Alman hükümeti aynı zamanda büyük miktarda yardım malzemelerinin Hamas ve suç örgütleri tarafından alıkonulduğuna ilişkin bilgilerden endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bölgeyi ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüş, Batı Şeria'nın Ramallah kenti doğusundaki et-Tayyibe beldesini ziyaret etmiş ve yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.