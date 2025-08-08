Alman halkı, hükümetin İsrail'e yönelik baskısını artırmasını istiyor

Almanya'da yapılan bir anket, Alman halkının çoğunluğunun hükümetten İsrail'e daha fazla baskı uygulanmasını istediğini ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin "DeutschlandTrend" anketinde, katılımcıların yüzde 66'sı "Alman hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki tutumunu değiştirmesini sağlaması için İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulamalıdır" ifadesini onayladı.

4-6 Ağustos'ta 1321 kişiyle yapılan ankette bu ifadeyi onaylamayanlar yüzde 24'te kaldı.

" Almanya, tarihi nedeniyle İsrail'in korunması için diğer ülkelere göre daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır." ifadesini onaylayanın oranı yüzde 31, onaylamayanlar yüzde 62 olarak tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 72'si Hamas'ın elindeki esirler için endişe duyduğunu belirtti.

Alman hükümetine güven azaldı

Öte yandan ankete göre Alman halkının Alman hükümetine olan güveni azaldı.

Ankete katılanların hükümetten "hiç memnun değilim" diyenlerin oranı bir ay öncesine göre 6 puan artarak yüzde 28'e, "daha az memnun" diyenlerinin oranı da 9 puan artarak yüzde 41'e yükseldi.

Hükümetten "çok memnunum" diyenlerin oranı ise 2 puan gerileyerek yüzde 1'e, "memnun" diyenlerin oranı da 8 puan azalarak yüzde 28'e geriledi.

Ankete katılanların yüzde 26'sı " ( Almanya Başbakanı) Friedrich Merz güvenilir bir kişidir" ifadesine "doğrudur", yüzde 66'sı da "doğru değildir" yanıtını verdi.

"DeutschlandTrend" anketinde Merz liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı bir önceki aya göre 3 puan gerileyerek yüzde 27'ye düştü.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin oy oranı bir önceki aya göre 1 puan arttı ve yüzde 24'e yükseldi.

Oy oranları değişmeyen hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti yüzde 13'te, Yeşiller Partisi yüzde 12'de ve Sol Parti yüzde 10'da kaldı.