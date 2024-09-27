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Alman Genç Kadın, Yeni Zelanda Hayali İçin Bisikletle Türkiye'ye Ulaştı

Alman Genç Kadın, Yeni Zelanda Hayali İçin Bisikletle Türkiye'ye Ulaştı
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20 yaşındaki Antonia Hogo, Almanya'nın Konstanz kentinden bisikletiyle yola çıkarak Türkiye'ye ulaştı. Hogo, dünya turu yaparak Yeni Zelanda'ya gitmeyi hedefliyor ve Türk misafirperverliğine hayran kaldığını belirtiyor.

Yeni Zelanda'ya gitmek için Almanya'nın Konstanz kentinden bisikletiyle yola çıkan Antonia Hogo, 6 ay pedal çevirerek Türkiye'ye ulaştı.

Henüz 9 yaşındayken Yeni Zelandalı sınıf arkadaşının memleketini anlatması üzerine bu ülkeyi merak etmeye başlayan, mart ayında hayalini gerçekleştirmeye karar veren 20 yaşındaki Hogo, "Malina" adlı arkadaşıyla Konstanz'dan bisikletiyle dünya turuna çıktı.

Yaklaşık 2 ay sonra turdan vazgeçen Malina'yla Hırvatistan'da yollarını ayıran, ilkbahar ve yaz boyu Avusturya, Macaristan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı tek başına pedal çevirerek geçen Alman genç kadın, 20 gün önce Midilli Adası'ndan feribotla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Yalova, İstanbul ve Bursa'nın İznik ilçesinden geçerek Bilecik'e ulaşan, geceleri çadırında, zaman zaman da "Warm Showers" adlı sosyal medya ağı üzerinden tanıştığı bisiklet tutkunlarının evlerinde kalan Hogo, Eskişehir, Ankara, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'in ardından Gürcistan'da turunu sürdürmeyi hedefliyor.

Güzergahını yeniden belirleyecek olan Hogo, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri ile Uzak Doğu ülkelerini de görerek son durağı Yeni Zelanda'ya varmak istiyor.

"Evlerine, bahçelerine davet ediyor, arkadaşça davranıyorlar"

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz aracılığıyla AA muhabirine açıklama yapan Antonia Hogo, ülkelerin kültürlerinin ve doğalarının kendisinde merak uyandırdığını söyledi.

Ülkelerin bisikletle gezilebileceğini göstermek istediğini ifade eden Hogo, "20 yaşında ve yalnız, kadın bir bisikletçi olarak bunu göstermek istiyorum. Ülkeme döndüğümde serüvenimi anlatacağım. Bisikletle yola çıkmak çok keyifli." dedi.

Hogo, dünya turu isteğini arkadaşlarıyla paylaştığında şaşırdıklarını, ailesinin ise iletişimde kalmak şartıyla buna izin verdiğini dile getirdi.

Türk misafirperverliğine hayranlık duyduğunu kaydeden Hogo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerden, köylerden geçerken çay içmeye, yemek yemeye çağırıyorlar. Evlerine, bahçelerine davet ediyor, arkadaşça davranıyorlar. Yola çıkmadan önce 'Türkiye tehlikeli' diyenler oldu ama ben buna inanmadım. Burada çok güzel misafirperverlik gördüm. Her zaman beni sofralarına davet ettiler."

Hogo, tarım üzerine eğitim aldığını, ülkesine döndükten sonra okuluna devam edeceğini anlattı.

Yeni Zelanda'da da bir süre ekolojik tarımla uğraşmak istediğini belirten Hogo, "Benim gibi tura çıkmak isteyenler korkmasınlar, kendilerine inansınlar. Turda kendimi, doğayı tanıdım. Herkes bunu yapabilir, zor bir şey değil. Yola çıkmak aynı zamanda özgürlük demek. Sonuçta dünyayı tanıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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